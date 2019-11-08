Московский НПЗ провел урок по энергосбережению для школьников ЮВАО

В Москве проходит всероссийский научно-познавательный фестиваль «Вместе ярче — 2019». Он направлен на популяризацию энергосбережения. В ходе мероприятия молодые специалисты Московского НПЗ провели встречу со школьниками районов Марьино и Капотня.

Специалисты рассказали учащимся 5-7 классов об истории завода, современных технологиях, с помощью которых сокращается потребление электроэнергии. Также ребятам ознакомились с результатами работы инновационных биологических очистных сооружений «Биосфера». Именно они позволили МНПЗ сократить расход воды в три раза.

Кроме того, школьники узнали, как внести свой вклад в сбережение воды и энергии в быту. Молодежь оценила положительно полученные знания.

«Здорово, что МНПЗ проводит научно-познавательные мероприятия в таком формате. Для школьников это прекрасная возможность задуматься, какой вклад каждый из нас может внести в защиту окружающей среды. Было очень интересно послушать, какие природоохранные проекты реализуют на современном и технологичном предприятии, которое является гордостью нашего района», — отметила член молодежной палаты Капотни Софья Александрова.

По словам заместителя генерального директора МНПЗ по персоналу Натальи Кайзер, такие мероприятия помогут вызвать интерес к научным исследованиям.

«Московский НПЗ активно участвует в образовательных проектах со школами Юго-Восточного округа Москвы. Мы проводим встречи, при которых дети могут в практической плоскости познакомиться с химией и физикой. О самых современных технологиях рассказывают молодые специалисты предприятия, которые сами недавно окончили вузы и уже имеют возможность работать на самом передовом оборудовании в отрасли», — рассказала Наталья Кайзер.

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Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) — предприятие компании «Газпром нефть». Находится в столичном районе Капотня. Работает с 1938 года. На сегодняшний день завод обеспечивает топливную безопасность московского региона.