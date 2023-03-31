Общество 31 марта 2023, 11:53 Московский НПЗ провел школьный интеллектуальный турнир «Умножая таланты» Автор фото: Дарья Зуева

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Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) провел региональный этап интеллектуального турнира для школьников под названием «Умножая таланты». Он стал пятым по счету. В качестве жюри выступили технические специалисты предприятия. Победители этапа конкурса вышли в финал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

МНПЗ активно поддерживает различные образовательные программы для старшеклассников. С их помощью школьники могут больше узнать о технологиях и развитии нефтегазовой отрасли. Кроме того, специалисты предприятия готовят учащихся к поступлению в вузы. Как отметила начальник отдела развития персонала Московского НПЗ Ирина Муравкина, завод не только регулярно обновляет оборудование, но и предоставляет рабочие места для химиков, технологов и IT-специалистов.

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«У предприятия есть собственные программы подготовки персонала, которые включают в себя взаимодействие с системой образования и развитие компетенций у талантливых ребят начиная со школьной скамьи», — добавила она.

Автор фото: Дарья Зуева

В качестве примера она привела конкурс «Умножая таланты». По ее словам, это состязание дает учащимся отличную возможность подготовиться к выбору профессии.

Во время регионального этапа конкурса участники выполнили не только практические работы, но и провели эксперименты. Команды предложили собственный метод очистки труб на месторождениях, а также разработали систему мониторинга запасов нефти в законсервированных скважинах. Также школьники выступили с идеей создания робота, который будет помогать в лабораториях на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Кроме того, у них будет возможность пройти обучение по целевым предметам на подготовительных курсах в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, оплачиваемых Московским НПЗ.