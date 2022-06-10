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    10 июня 2022, 17:22

    Московский НПЗ провел практикум для гимназии имени Примакова

    Максим Зинкин

    Специалисты Московского НПЗ провели учебный практикум для старшеклассников гимназии имени Е. М. Примакова. Мероприятие организовали по инициативе Минэнерго России.

    Московский НПЗ провел практикум для гимназии имени Примакова

    Ученики ознакомились с проектами современных технологий переработки нефти и экологической модернизации. Полученные знания они использовали при выполнении практических работ.

    В рамках проекта школьники с помощью VR-технологий побывали на экскурсии по Московскому НПЗ, посетив производственную площадку новейшего комплекса переработки нефти «Евро+».

    Гимназисты ознакомились с современными природоохранными технологиями комплекса «Биосфера», который очищает воду до 99,9% и позволяет предприятию перейти на практически замкнутый цикл водопотребления.

    «Московский НПЗ — одна из лучших площадок для подобных мероприятий в столице. Школьники смогли своими глазами увидеть, как функционирует завод и что это безопасно для экологии», — отметил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

    По его словам, очень важно показать ответственность бизнеса, качественное управление и особенности технологического развития нефтепереработки.

    «Это важно не только в образовательных целях, но и для развития отрасли», — заключил Рубцов.

    Московский НПЗ совместно с РГУ нефти и газа реализует программу целевого набора, предлагает производственную практику, проводит практикумы и тренинги для школьников.

    «Благодаря активному сотрудничеству со школами, колледжами и вузами Московский НПЗ стал крепкой образовательной платформой для сотен будущих высококлассных специалистов, которые уже сегодня могут ознакомиться с особенностями нефтепереработки, изучить самые современные технологии отрасли и приобщиться к профессии», — сказала заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Наталья Кайзер.