Московский НПЗ провел практикум для гимназии имени Примакова

Специалисты Московского НПЗ провели учебный практикум для старшеклассников гимназии имени Е. М. Примакова. Мероприятие организовали по инициативе Минэнерго России.

Ученики ознакомились с проектами современных технологий переработки нефти и экологической модернизации. Полученные знания они использовали при выполнении практических работ.

В рамках проекта школьники с помощью VR-технологий побывали на экскурсии по Московскому НПЗ, посетив производственную площадку новейшего комплекса переработки нефти «Евро+».

Гимназисты ознакомились с современными природоохранными технологиями комплекса «Биосфера», который очищает воду до 99,9% и позволяет предприятию перейти на практически замкнутый цикл водопотребления.

«Московский НПЗ — одна из лучших площадок для подобных мероприятий в столице. Школьники смогли своими глазами увидеть, как функционирует завод и что это безопасно для экологии», — отметил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

По его словам, очень важно показать ответственность бизнеса, качественное управление и особенности технологического развития нефтепереработки.

«Это важно не только в образовательных целях, но и для развития отрасли», — заключил Рубцов.

Московский НПЗ совместно с РГУ нефти и газа реализует программу целевого набора, предлагает производственную практику, проводит практикумы и тренинги для школьников.

«Благодаря активному сотрудничеству со школами, колледжами и вузами Московский НПЗ стал крепкой образовательной платформой для сотен будущих высококлассных специалистов, которые уже сегодня могут ознакомиться с особенностями нефтепереработки, изучить самые современные технологии отрасли и приобщиться к профессии», — сказала заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Наталья Кайзер.