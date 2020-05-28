Московский НПЗ провел первый образовательный турнир со столичными вузами

Проект Московского НПЗ в партнерстве с профильными университетами привлек студентов к решению актуальных производственных задач в областях химических технологий, сбережения энергии и ресурсов, экологии. В течение трех месяцев студенты Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева решали учебные задания. Цель турнира — дать будущим специалистам возможность реализовать свой научно-технический потенциал.

Источник фото: Сергей Шинов

Студенческим командам предложили несколько кейсов. Например, они должны были составить картину технологического процесса будущего или придумать модель развития современного нефтеперерабатывающего комплекса. Эти задания разработали эксперты Московского НПЗ.

«Для образовательного процесса особенно важно, чтобы обучение носило прикладной характер. Возможность принять участие в актуальных и востребованных образовательных чемпионатах Московского НПЗ „Газпром нефти“ — это пример того, что предприятие не только развивается с точки зрения технологий, но и служит крепкой платформой для подготовки будущих кадров. Сегодня особенно важно иметь площадки, где студенты и профессионалы могут общаться, делиться идеями, обмениваться опытом. Это залог успешного всестороннего развития. От выпускников уже при приеме на работу ждут необходимых компетенций и навыков, и в сотрудничестве с работодателями мы это обеспечиваем», — отметил ректор Губкинского университета Виктор Мартынов.

Финал соревнований провели в режиме онлайн. Идеи участников рассматривали специалисты Московского НПЗ, преподаватели РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и РХТУ им. Д. И. Менделеева. По словам экспертов, если эти решения воплотить в жизнь, они дадут технологический, экологический и экономический эффект.

«Московский НПЗ значительное внимание уделяет подготовке перспективных специалистов. Совместно с профильными учебными заведениями столицы мы предлагаем студентам и выпускникам проработать и реализовать свои идеи на базе современного и технологичного предприятия. Образовательный чемпионат — прекрасная возможность показать свои знания, ход рассуждений и пообщаться с экспертами на одной площадке. Приятно видеть, что амбициозные и целеустремленные молодые люди проявляют интерес к профессии, и уже сейчас хотят стать будущими лидерами в отрасли», — рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Авторы лучших предложений пройдут оплачиваемую практику и смогут получить работу на МНПЗ.