Московский НПЗ построит в Капотне новый энергоэффективный офис

В Москве продолжается программа реновации жилых домов. Более 8,7 тысячи человек получили новые квартиры на юго-востоке города. Сейчас работы ведут в районе Капотни, недалеко от въезда возводят «стартовые» дома. Московский НПЗ строит новый энергоэффективный пятиэтажный офис в рамках модернизации предприятия.

В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров обустроят административный и бытовой корпуса для 1800 сотрудников производства, цифрового центра управления и административных работников. По проекту в нем оборудуют офисы, центр управления производством, столовую, помещения для переодевания в спецодежду. Передвигаться до технологических установок по территории предприятия сотрудники смогут на специализированном транспорте.

Пятиэтажный корпус спроектировали с учетом современных энергосберегающих технологий. Для экономии электричества во всех помещениях установят автоматические системы управления оборудованием и светодиодные светильники с изменяемым режимом работы. Для сокращения расходов тепла поставят специальные витражи и оконные блоки из теплосберегающих материалов.

Источник фото: Сергей Шинов

Строительно-монтажные работы выполнили более чем на 35%. Здание будет готово в 2024 году. По задумке архитекторов, оно гармонично впишется в индустриальный пейзаж предприятия и архитектурный облик Капотни, обновленной по городской программе «Мой район».

Действующее здание построили в 1970-е годы. Его переделают под нужды производственных подразделений. Вместе со строительством нового корпуса Московский НПЗ благоустроит сквер и пруд на прилегающей территории.

Строительство нового здания Московского НПЗ стало частью программы повышения энергоэффективности предприятия. С начала модернизации Московского НПЗ в 2011 году реализовано более 400 крупных проектов энергосбережения, которые позволили сократить потребление тепловой, электрической энергии и топлива на 20%.