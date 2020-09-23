Московский НПЗ получил первое место на Спартакиаде «Моспром»

Спортсмены Московского НПЗ второй год подряд одерживают победу в соревнованиях среди работников промышленных предприятий и профильных вузов Москвы — на Спартакиаде «Моспром». В турнире участвовали более 100 столичных производств, 14 вузов и около трех тысяч спортсменов.

Организатором спортивных игр выступил департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Спартакиада «Моспром» дает возможность в неформальной обстановке знакомиться инженерам, технологам и руководителям промышленных предприятий Москвы. Мероприятию всего два года, но оно собрало уже много интересных историй. Команд становится больше, по их запросам появляются новые виды спорта. Впервые в соревнованиях под эгидой «Моспрома» прошли турниры по хоккею и боксу

Александр Прохоров — руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сотрудники Московского НПЗ победили в соревнованиях по футболу, волейболу, легкой атлетике и настольному теннису.

Финальные соревнования прошли на территории олимпийского комплекса «Лужники». Награды победителям вручил экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев.

«Замечательно, что сотрудники предприятий и студенты, которые просто тренируются для себя, тут могут продемонстрировать свои способности, стать первыми, получить кубок и не только посостязаться с коллегами, а, главное, познакомиться с ними. Спорт ведь не только оздоравливает организм и повышает иммунитет для работы без больничных, но и по-настоящему сближает людей», — сказал он.