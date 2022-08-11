Московский НПЗ поделился экологическими наработками с заводами России

Делегация из Оренбурга посетила комплекс очистки воды «Биосфера» московского нефтеперерабатывающего завода. Эффективность очистки сточных вод здесь достигает 99,9%.

Столичный нефтеперерабатывающий завод делится с коллегами успешным опытом, который позволит сделать более экологичными другие предприятия страны.

«Преимущество прежде всего в том, что нет запаха, снижены сбросы, постоянный мониторинг и контроль. Наверное, скажут об этом москвичи, которые живут рядом. Мы получаем тот результат, который выгоден и тем, кто живет рядом и тем, кто перерабатывает продукцию», – отметил заместитель генерального директора по эксплуатации и ремонтам ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Александр Кобылянц.

Комплекс «Биосфера» — полностью отечественный. Он появился еще в 2017 году, и технология сразу дала результаты. Система последовательной очистки воды работает с эффективностью до 99,9%, что позволяет повторно использовать воду в производственных циклах.

К 2022 году московский нефтеперерабатывающий завод сократил расход воды более чем на 13 миллионов кубометров.

«Важным является то, что наши очистные сооружения во многом использовали разработки российских ученых, российских инжиниринговых фирм, которые разработали этот проект очистных сооружений и дают возможность достигать таких хороших результатов», — поделился руководитель проектов экологической модернизации московского НПЗ Юрий Ерохин.

Перенять лучшие практики готовы многие нефтеперерабатывающие заводы России. В данный момент завершается строительство «Биосферы» в Омске. Заинтересован в этой технологии и Оренбург. Главная задача нынешней делегации — сделать завод в городе более экологичным.