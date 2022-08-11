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    11 августа 2022, 18:16

    Московский НПЗ поделился экологическими наработками с заводами России

    Анастасия Борискова, Анастасия Букреева, Ирина Журавлева

    Делегация из Оренбурга посетила комплекс очистки воды «Биосфера» московского нефтеперерабатывающего завода. Эффективность очистки сточных вод здесь достигает 99,9%.

    Московский НПЗ поделился экологическими наработками с заводами России

    Столичный нефтеперерабатывающий завод делится с коллегами успешным опытом, который позволит сделать более экологичными другие предприятия страны.

    «Преимущество прежде всего в том, что нет запаха, снижены сбросы, постоянный мониторинг и контроль. Наверное, скажут об этом москвичи, которые живут рядом. Мы получаем тот результат, который выгоден и тем, кто живет рядом и тем, кто перерабатывает продукцию», – отметил заместитель генерального директора по эксплуатации и ремонтам ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Александр Кобылянц.

    Московский НПЗ поделился экологическими наработками с заводами России | Изображение 1

    Комплекс «Биосфера» — полностью отечественный. Он появился еще в 2017 году, и технология сразу дала результаты. Система последовательной очистки воды работает с эффективностью до 99,9%, что позволяет повторно использовать воду в производственных циклах.

    Московский НПЗ поделился экологическими наработками с заводами России | Изображение 2

    К 2022 году московский нефтеперерабатывающий завод сократил расход воды более чем на 13 миллионов кубометров.

    Московский НПЗ поделился экологическими наработками с заводами России | Изображение 3

    «Важным является то, что наши очистные сооружения во многом использовали разработки российских ученых, российских инжиниринговых фирм, которые разработали этот проект очистных сооружений и дают возможность достигать таких хороших результатов», — поделился руководитель проектов экологической модернизации московского НПЗ Юрий Ерохин.

    Перенять лучшие практики готовы многие нефтеперерабатывающие заводы России. В данный момент завершается строительство «Биосферы» в Омске. Заинтересован в этой технологии и Оренбург. Главная задача нынешней делегации — сделать завод в городе более экологичным.