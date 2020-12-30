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    30 декабря 2020, 16:18

    Московский НПЗ модернизировал театральный зал в Капотне

    Анастасия Аброськина

    Московский НПЗ завершил масштабную модернизацию театрального зала Дворца культуры «Капотня». Это главная концертная и фестивальная площадка района. Проект реализовали в рамках программы «Газпром нефти» по социальным инвестициям «Родные города». В проект вложили 70 миллионов рублей.
    Московский НПЗ модернизировал театральный зал в Капотне | Изображение 1

    В зале провели полноценный ремонт. Здесь заменили кресла и улучшили интерьер, восстановили механизмы сцены, добавили современное световое и звуковое оборудование.

    После обновления зал сможет принимать фестивали международного уровня, спектакли ведущих театров, городские конференции.

    Московский НПЗ активно выступает партнером Москвы в социальном развитии Капотни и реализует программы, повышающие качество жизни населения в Юго-Восточном округе столицы. С 2011 года предприятие поддержало более 50 городских проектов. Приоритетными направлениями стали благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры.

    Обновление театрального зала поддерживает московский тренд, когда культурные центры становятся ближе и удобнее для посещения каждому жителю. В Капотне с нетерпением ждали открытия современного и функционального зала

    Петр Толстойзаместитель председателя Госдумы.
    Московский НПЗ модернизировал театральный зал в Капотне | Изображение 2

    Теперь, по его словам, в шаговой доступности есть все для занятий в творческих кружках и студиях. Возможности зала позволяют принимать на сцене самые яркие и интересные постановки.

    «Важно отметить, что это стало возможным благодаря работе, проведенной Московским нефтеперерабатывающим заводом, который активно участвует в развитии района на протяжении многих лет», — отметил Петр Толстой.

    По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, это пример многолетнего добрососедского сотрудничества Московского НПЗ с жителями.

    Видны участие и включенность предприятия в развитие района. Обновленный театральный зал смогут посещать до 40 тысяч жителей в год. Это значимая цифра для Москвы. У людей появляется больше возможностей для отдыха и творчества

    Инна Святенкопредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике.
    Московский НПЗ модернизировал театральный зал в Капотне | Изображение 3

    Она добавила, что этот пример для Московского НПЗ не единственный. Летом открыли новую парковку, которая позволила разгрузить район от транспорта.

    «Кроме того, осматривали отреставрированные заводом памятники Великой Отечественной войны. Это и есть внимательное отношение к окружающим», — подчеркнула Инна Святенко.

    Генеральный директор московского НПЗ Виталий Зубер рассказал, что модернизация театрального зала — ключевой проект программы социальных инвестиций «Родные города» за последние два года.

    Наше внимание, в первую очередь, направлено на запросы жителей, чтобы жизнь в Капотне становилась комфортнее. Мы активно участвуем в развитии инфраструктуры района. Два года назад по запросу жителей мы отремонтировали районный спортивный зал. Теперь жители могут круглый год заниматься спортом рядом с домом

    Виталий Зубер.

    Он добавил, что при участии Московского НПЗ продолжается реализация благоустройства и озеленения парков, образовательных проектов для учащихся и дошкольников.

    «А главное — это обновление Московского НПЗ, где реализуют экологические проекты и внедряют лучшие практики. Устаревшее оборудование демонтируют», — добавил Виталий Зубер.

    Два года назад Московский НПЗ отремонтировал спортивный зал Дворца культуры «Капотня». Он оснащен всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

    Спортивный зал соответствует всем требованиям безопасности и рассчитан на посещение 3,5 тысячи человек в месяц. Обновленную инфраструктуру жители района используют для занятий в спортивных секциях.