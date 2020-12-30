Московский НПЗ модернизировал театральный зал в Капотне

Московский НПЗ завершил масштабную модернизацию театрального зала Дворца культуры «Капотня». Это главная концертная и фестивальная площадка района. Проект реализовали в рамках программы «Газпром нефти» по социальным инвестициям «Родные города». В проект вложили 70 миллионов рублей.

В зале провели полноценный ремонт. Здесь заменили кресла и улучшили интерьер, восстановили механизмы сцены, добавили современное световое и звуковое оборудование.

После обновления зал сможет принимать фестивали международного уровня, спектакли ведущих театров, городские конференции.

Московский НПЗ активно выступает партнером Москвы в социальном развитии Капотни и реализует программы, повышающие качество жизни населения в Юго-Восточном округе столицы. С 2011 года предприятие поддержало более 50 городских проектов. Приоритетными направлениями стали благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры.

Обновление театрального зала поддерживает московский тренд, когда культурные центры становятся ближе и удобнее для посещения каждому жителю. В Капотне с нетерпением ждали открытия современного и функционального зала Петр Толстой заместитель председателя Госдумы.

Теперь, по его словам, в шаговой доступности есть все для занятий в творческих кружках и студиях. Возможности зала позволяют принимать на сцене самые яркие и интересные постановки.

«Важно отметить, что это стало возможным благодаря работе, проведенной Московским нефтеперерабатывающим заводом, который активно участвует в развитии района на протяжении многих лет», — отметил Петр Толстой.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, это пример многолетнего добрососедского сотрудничества Московского НПЗ с жителями.

Видны участие и включенность предприятия в развитие района. Обновленный театральный зал смогут посещать до 40 тысяч жителей в год. Это значимая цифра для Москвы. У людей появляется больше возможностей для отдыха и творчества Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

Она добавила, что этот пример для Московского НПЗ не единственный. Летом открыли новую парковку, которая позволила разгрузить район от транспорта.

«Кроме того, осматривали отреставрированные заводом памятники Великой Отечественной войны. Это и есть внимательное отношение к окружающим», — подчеркнула Инна Святенко.

Генеральный директор московского НПЗ Виталий Зубер рассказал, что модернизация театрального зала — ключевой проект программы социальных инвестиций «Родные города» за последние два года.

Наше внимание, в первую очередь, направлено на запросы жителей, чтобы жизнь в Капотне становилась комфортнее. Мы активно участвуем в развитии инфраструктуры района. Два года назад по запросу жителей мы отремонтировали районный спортивный зал. Теперь жители могут круглый год заниматься спортом рядом с домом Виталий Зубер.

Он добавил, что при участии Московского НПЗ продолжается реализация благоустройства и озеленения парков, образовательных проектов для учащихся и дошкольников.

«А главное — это обновление Московского НПЗ, где реализуют экологические проекты и внедряют лучшие практики. Устаревшее оборудование демонтируют», — добавил Виталий Зубер.

Два года назад Московский НПЗ отремонтировал спортивный зал Дворца культуры «Капотня». Он оснащен всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Спортивный зал соответствует всем требованиям безопасности и рассчитан на посещение 3,5 тысячи человек в месяц. Обновленную инфраструктуру жители района используют для занятий в спортивных секциях.