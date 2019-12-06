Московский метрополитен подтвердил наличие камер в кабинках туалетов

«Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — сообщили там.

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Собеседник агентства отметил, что если камера покажет, что пассажир оставил в туалете какую-либо личную вещь, на станцию немедленно поступит сигнал. После этого кабинку в обязательном порядке проверят, чтобы понять, представляет ли этот предмет угрозу.

Ранее в социальных сетях появились посты, в которых пассажиров метрополитена возмутила камера в туалете на станции «Цветной бульвар». В пресс-службе объяснили, что сейчас видеонаблюдение конкретно в этой кабинке не работает. Когда оно начнет функционировать, камера, как и на других станциях, будет включаться только после выхода посетителя.