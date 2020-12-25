Московский клуб закрыли из-за концерта Кипелова

«Как видно на видео и фото, размещенных в сети Интернет, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

После выявленных нарушений клуб опечатали до решения суда, но при повторной проверке выявили, что печати нарушили. Заведение опечатали повторно. 25 декабря Савеловский районный суд Москвы приостановил работу клуба на 30 суток.

Накануне опечатали столичный «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Административные материалы направили в Симоновский районный суд. Не исключено, что клуб ждет участь Adrenaline Stadium.