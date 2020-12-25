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    25 декабря 2020, 14:37

    Московский клуб закрыли из-за концерта Кипелова

    Андрей Иванов

    В Москве закрыли еще одну концертную площадку из-за нарушений антиковидных мер. Суд на месяц приостановил работу Adrenaline Stadium после выступления Валерия Кипелова 4 декабря.
    Московский клуб закрыли из-за концерта Кипелова

    «Как видно на видео и фото, размещенных в сети Интернет, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

    После выявленных нарушений клуб опечатали до решения суда, но при повторной проверке выявили, что печати нарушили. Заведение опечатали повторно. 25 декабря Савеловский районный суд Москвы приостановил работу клуба на 30 суток.

    Накануне опечатали столичный «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Административные материалы направили в Симоновский районный суд. Не исключено, что клуб ждет участь Adrenaline Stadium.