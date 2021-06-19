Московский клуб Gazgolder накажут из-за ковидных нарушений

Клубу Gazgolder в Басманном районе Москвы грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на 90 суток за нарушения коронавирусных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Михайлов Сергей, его слова привело агентство «Москва».

Нарушения выявили представители ОАТИ. Гости клуба не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим.

«Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», — заявил Михайлов.

За нарушения руководству грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если выяснится, что человеку нанесен вред здоровью, штраф может подрасти до миллиона рублей или же клуб приостановит свою деятельность на срок до 90 суток.

Сотрудники ОАТИ проводят рейды каждый день по всей Москве. Они контролируют, как владельцы организаций и их посетители соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

В рамках рейда инспекторы обошли более 130 ночных клубов и баров. Из-за ковидных нарушений опечатан московский клуб Adrenaline Stadium. Один из посетителей не захотел надевать маску и начал грубить охранникам. До этого сотрудники Роспотребнадзора опечатали ресторан Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах. Посетители сидели без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию, внутри не была нанесена разметка, а на входе работники не проводили термометрию.