Московский клуб Adrenaline Stadium опечатали из-за ковидных нарушений

Управление Роспотребнадзора в Москве опечатало концертную площадку Adrenaline Stadium. Ведомство выявило, что клуб работал с нарушениями мер по профилактике коронавируса, сообщил Telegram-канал Mash.

Рейд по проверке антиковидных правил в клубе Adrenaline Stadium прошел на прошлой неделе. Инспекторы проверяли, соблюдается ли посетителями масочно-перчаточный режим. Тогда РЕН ТВ сообщал, что серьезных нарушений выявлено не было. Но отмечалось, что один из посетителей не пожелал надевать маску и начать грубить охранникам.

В декабре 2020 года Adrenaline Stadium уже закрывали из-за нарушения антиковидных мер. Клуб по решению суда закрыли на месяц. Такое решение приняли после концерта группы «Кипелов», на котором у большинства зрителей отсутствовали маски, а также не соблюдалась социальная дистанция.

Сотрудники Роспотребнадзора в Москве ранее на этой неделе также опечатали ресторан Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах. На владельцев заведения завели административное дело.

В ходе рейда, который прошел в ночь на среду, в Москве также выявили нарушения в ресторанах «Чайхана Нават» и «Паста и Баста». Всего инспекторы обошли более 130 ночных клубов и баров.