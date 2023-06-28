28 июня 2023, 17:48
Московский ипподром начали готовить к будущей реконструкции
Московский ипподром ждет реконструкция, которую должны закончить за три года. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что в настоящее время началась подготовка к будущему обновлению. Сейчас вблизи ипподрома организовывают строительный штаб, который подключат к временным источника электро- и водоснабжения.
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Ранее московский мэр Сергей Собянин поручил довести ипподром до мирового уровня и сделать его комфортным как для размещения животных и отдыха зрителей.
Москва 2023
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