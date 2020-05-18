Московский инфекционист назвал условие для отмены ограничений из-за COVID-19

Массовое исследование жителей Москвы на иммунитет к коронавирусу даст основание для смягчения ограничительных мер. По словам инфекциониста, так город сможет вернуться к нормальному ритму без потерь для здоровья жителей.

Главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус в интервью «Российской газете» объяснил, что иммунитет города появляется, когда доля невосприимчивого к вирусу населения становится 60% и выше.

Мазус отметил, что для снятия ограничений важно понимать, сколько человек уже переболели COVID-19 и выработали антитела к нему. Такие люди смогут полноценно работать.

«Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей», — сказал Мазус.

В России, по информации на 17 мая, выявили больше 281 тысячи случаев заражения коронавирусом. Большая часть — в Москве. В столице с начала эпидемии зафиксировали свыше 142 тысяч пациентов с COVID-19.

Чтобы не допустить распространения заболевания, в Москве до 31 мая действуют ограничительные меры. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а для проезда на транспорте понадобится цифровой пропуск.