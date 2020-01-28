Московский храм отслужил молебен о спасении от коронавируса

На патриаршем подворье Китайской автономной православной церкви в Москве прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса. Его провели в храме Святителя Николая в Голутвине —единственном столичном храме, в котором службы ведут на китайском языке.

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», — процитировал «Интерфакс» слова православного активиста Кирилла Фролова.

Он рассказал, что на молебен пришли более 60 китайцев, которые живут в столице России. Среди них были как крещеные, так и оглашаемые — те, кто узнал о православии не так давно. К последним относятся студенты, предприниматели и дипломаты, которые приехали в Россию.

Первые случаи заболевания нетипичной пневмонией зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем оказался неизвестный до этого коронавирус — он получил название 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заразились более 4,5 тысячи человек, более 100 заболевших погибли. Вирус распространился и в другие страны: случаи заражения зафиксировали в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Германии, Франции и других. В России случаев заражения не было.