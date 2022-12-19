Общество 19 декабря 2022, 14:50 Московский городской суд оставил под стражей журналиста Тамерлана Бигаева Мосгорсуд: журналист Тамерлан Бигаев останется под стражей до конца декабря

Читать 360tv в

Апелляционная жалоба журналиста Тамерлана Бигаева осталась без удовлетворения. Соответствующее решение вынес 19 декабря 2022 года Московский городской суд, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее, 5 ноября 2022 года, Тверской районный суд Москвы постановил о содержании под стражей до 24 декабря Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Вместе с Бигаевым под следствием находятся бывший редактор модного журнала Tatler Ариан Романовский и коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Реклама

«Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей до 24 декабря журналисту светской хроники и администратору Telegram-канала „Тушите свет“ Тамерлану Бигаеву без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала представитель суда.

Реклама

После громкого задержания журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед Сергеем Чемезовым. Она заявила, что искренне сожалеет о действиях коллег. Однако фигуранты дела остаются в СИЗО.