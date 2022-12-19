19 декабря 2022, 14:50
Московский городской суд оставил под стражей журналиста Тамерлана Бигаева
Мосгорсуд: журналист Тамерлан Бигаев останется под стражей до конца декабря
Апелляционная жалоба журналиста Тамерлана Бигаева осталась без удовлетворения. Соответствующее решение вынес 19 декабря 2022 года Московский городской суд, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее, 5 ноября 2022 года, Тверской районный суд Москвы постановил о содержании под стражей до 24 декабря Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Вместе с Бигаевым под следствием находятся бывший редактор модного журнала Tatler Ариан Романовский и коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак Кирилл Суханов.
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«Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей до 24 декабря журналисту светской хроники и администратору Telegram-канала „Тушите свет“ Тамерлану Бигаеву без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала представитель суда.
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После громкого задержания журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед Сергеем Чемезовым. Она заявила, что искренне сожалеет о действиях коллег. Однако фигуранты дела остаются в СИЗО.
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