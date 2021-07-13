Московский фитнес-клуб «СССР» могут закрыть за несоблюдение мер против COVID-19

Фитнес-клуб «СССР» на улице Новоалексеевской могут временно закрыть за невыполнение антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели в фитнес-клубе осмотр, в ходе которого выявили много нарушений. В клубе хранились средства для дезинфекции с истекшим сроком годности, а рабочие растворы для санобработки помещений готовились по неправильным расчетам.

Кроме того, проверяющие увидели сотрудников фитнес-клуба, которые находились на своих рабочих местах без перчаток, их защитные маски были спущены. Оборудование, которым пользуются посетители клуба, оказалось расставлено без соблюдения социальной дистанции. В санузлах сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили необходимых антисептиков. Кроме того, в помещениях клуба не проводилась должная дезинфекция воздуха.

«Выявленные нарушения не позволяют обеспечить безопасность оказываемых фитнес-услуг, создают угрозу жизни и здоровью посетителей», — подчеркнули в ведомстве.

Теперь возбуждено административное дело, статья предусматривает крупный штраф: до 500 тысяч рублей. Также деятельность фитнес-клуба могут приостановить на срок до 90 суток.