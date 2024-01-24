Общество 24 января 2024, 16:59 Московский экспортный центр открыл сезон зарубежных деловых мероприятий МЭЦ открыл сезон зарубежных деловых мероприятий для московских производителей Freepik

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В Москве открыли прием заявок на участие в зарубежных деловых мероприятиях. Подать заявки можно до конца января, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского экспортного центра (МЭЦ).

«Московский экспортный центр открывает новый сезон зарубежных деловых мероприятий для производителей столицы, которые заинтересованы в выходе и закреплении на внешних рынках», — заявили в организации.

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Представители МЭЦ добавили, что компании смогут представить свои товары и услуги под единым брендом Made in Moscow, которые пройдут во Вьетнаме, Китае, Турции и Узбекистане весной 2024 года. Кроме того, для предпринимателей проведут бизнес миссии с визитами в Азербайджан, Индию, Иран и Таджикистан.

В центре уточнили, что участник нужно будет оплатить только перелет и проживание. Застройку стенда, трансфер экспонатов, регистрационный взнос, организацию встреч, маркетинговое сопровождение, оплату переводчиков и другие организационные расходы возьмет на себя МЭЦ.

За год число экспортеров, получивших поддержку Москвы, выросло на 40%.