Общество 15 февраля 2024, 14:15 Московский дворец пионеров пригласил на арт-фестиваль лепки из снега Конкурс лепки снеговиков пройдет в Московском дворце пионеров 17 февраля Freepik

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Масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест-2024» пройдет в Московском дворце пионеров 17 февраля. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и другие развлекательные мероприятия, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Директор Московского дворца пионеров Елена Мельвиль отметила, что после реставрации здания горожане стали чаще его посещать. Здесь прошел фестиваль «Наука начинается здесь», куда пришли более 10 тысяч школьников.

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«Образование в широком смысле — это не только занятия за партами и первые шаги в науке. Это и дополнительные знания, умения. Поэтому следом за фестивалем науки мы проводим фестиваль творчества», — добавила Мельвиль.

Мероприятие стартует в 12:00, где на площади Парадов проведут конкурс лепки фигур из снега. У команд будет по три часа, чтобы создать авторскую снежную композицию. Работы можно будет представить в трех номинациях.

Кроме того, желающие смогут поиграть в настолки на зимнюю тематику, а также принять участие в мастер-классах. Педагоги и ученики дворца проведут посетителям экскурсию по обновленным помещениям. Перекусить можно будет в буфете и спокойно посидеть в зоне отдыха.

Итоги подведут в 16:00. Награды вручат участникам не только очного конкурса лепки, но и его онлайн-этапа. В числе жюри — известные мультипликаторы, художники, комиксисты и педагоги дворца.

Помимо этого, москвичей пригласили на концерты в школы искусств.