Московский драмтеатр назвал недоказанным ожог глаза ребенка во время спектакля

В конце января женщина сообщила, что ее 13-летний сын получил ожог глаза из-за лазерной указки во время одного из спектаклей в Московском драматическом театре им. Пушкина. В театре подчеркнули, что не считают факт причинения вреда здоровью от лазера доказанным, но проведут проверку.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе театра. Там уточнили, что заявление о причинении вреда здоровью 13-летнему ребенку, которое произошло во время спектакля 22 января. Зрительница обратилась за медицинской помощью спустя три дня — она сообщила, что причиной ожога глаза ее сына стал луч лазерной указки. При этом ни во время выступления, ни после она не обращалась к персоналу с жалобами.

«Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако, проводим внутреннее расследование. Данный факт изучается компетентными органами, окончательные выводы будут сделаны после проверки. Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено», — сообщили в пресс-службе.

Ранее полиция начала проверку случившегося.