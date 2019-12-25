Московский детский сад уличили в рекламе проституток Воронежа

Столичный детский сад «Вега» прославился в Сети благодаря совсем не детской и скандальной ссылке на своем сайте. Пользователи нашли на странице переход на «Проституток Воронежа». Однако директор образовательного учреждения поспешил объяснить ситуацию.

«Это не наш сайт. Это, видимо, копия, зеркало — не знаю, как правильно, — где кто-то разместил свою информацию под крышей нашего учреждения», — заверил Иван Милованов РИА ФАН.

По его словам, у детского сада существует только один сайт и он размещен на официальном портале департамента образования Москвы.

Милованов также добавил, что взломали и страницы детского сада в соцсетях. Директор уже написал заявления в Роскомнадзор, полицию и готовит документы в прокуратуру за неправомерное использование данных.

При этом в группе «Веги» во «ВКонтакте» Милованов тоже написал, что «сайт не принадлежит» учреждению, и посоветовал всем успокоиться и идти работать. Однако в шапке профиля указана ссылка именно на тот самый сайт, о котором идет речь. Кроме того, фраза про воронежских проституток уже исчезла со взломанного, по словам директора, ресурса.