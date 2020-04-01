Московские депутаты поспорили из-за отказа надевать маску на заседании. Видео

Пока одни власти вводят усиленные меры против коронавируса, другие ими пренебрегают. Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев сначала отказывался надеть медицинскую маску на заседании. Но в итоге все-таки сдался под давлением коллег. Но стоит заметить, что у многих присутствующих во время выступления средство защиты просто болталось на шее.

«Я не могу говорить с маской. Давайте не мешать», — ответил депутат Олег Шереметьев на просьбу надеть маску. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Московской городской думы.

На это депутату возразили, что его просят надеть средство защиты все присутствующие коллеги. Шереметьев указал, что другие депутаты тоже были без маски, и попросил ко всем относиться одинаково. В итоге он все же надел маску и продолжил выступление.

На заседании действительно все депутаты были в медицинских масках. Только вот во время выступлений практически каждый из них приспускал маску или вовсе оставлял ее на шее. Весьма странное поведение, учитывая время, когда бушует коронавирус. Получается, что маска вроде и есть, но защита окружающих не постоянная. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил Шереметьеву, почему некоторые выступали без масок.

«От трибуны до ближайшего депутата или сотрудника аппарата более полутора метров. У вас рядом с соседи. У вас рядом, слева и справа, две прекрасные женщины. Мы бы очень не хотели, если бы была опасность их заражения», — отметил он.

Как объяснил «360» сам депутат, на заседание он пришел с маской. После выступления он заменил ее на самую обычную и продолжил работать уже в ней.

«В той маске невозможно дышать, а говорить тем более, поэтому я ее снял перед тем, как говорить. Все заседание она была у меня надета. Я ее снял только на время задачи вопроса, потому что говорить очень сложно в ней», — сказал Шереметьев.

Сейчас маски носят сотрудники магазинов, аптек и других учреждений. Такая мера необходима для борьбы с распространением коронавируса. В России уже насчитывается 2777 заболевших.