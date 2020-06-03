Московский чиновник объяснил слова о приходе COVID-19 в январе

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объяснил, что Москва начала готовиться к коронавирусу в январе, а первые случаи были зафиксированы в марте. Так он прокомментировал свои же слова о том, что COVID пришел в Москву в январе.

Лысенко напомнил, что Китай объявил о вспышке коронавируса в декабре. И Москва начала готовиться к этой угрозе заранее, даже когда в России еще не было зафиксировано ни одного случая.

«В этой связи уже с середины января началась проработка различных, в том числе технических решений, в которых участвовали наши команды 24 на 7, которые помогли бы Москве справиться в будущем с возможным наплывом этой эпидемии. И именно это я имел в виду, когда говорил про январь соответствующую фразу», — сказал Лысенко журналистам, его цитирует РИА «Новости».

Глава ДИТ подчеркнул, что первый официальный случай коронавируса в Москве был зафиксирован в начале марта.

Лысенко прокомментировал свое видеоинтервью порталу Habr. Отвечая на вопросы зрителей, глава ДИТ сказал: «Кто как заметил, когда COVID пришел в Москву, но в реальности это было в середине-конце января».

В Москве, по информации на 2 июня, выявили 185 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки стало известно о более чем двух тысячах новых больных COVID-19. Погибли 2,6 тысячи пациентов.