Общество 25 мая 2023, 13:37 Московский бизнес увеличил потребление электроэнергии Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2% Фото Е.Самарина / Сайт мэра и правительства Москвы

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За первый квартал 2023 года коммерческий сектор Москвы нарастил объем потребления электроэнергии до восьми с лишним миллиарда киловатт-часов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил два процента. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил заместитель руководителя города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лидером по темпам роста энергопотребления стало строительство. Это связано с высокими объемами ввода нового жилья и выполненных строительных работ в столице.

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«Количество электроэнергии, которую потребляют производители, является важным косвенным индикатором экономической активности коммерческого сектора. Тенденция роста сохраняется в Москве с 2021 года», — подчеркнул Ефимов.

Также чиновник отметил, что промышленные предприятия столицы с начала года израсходовали почти полтора миллиарда киловатт-часов. Рост энергопотребления в этом секторе составил 1,5%.

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