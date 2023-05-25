25 мая 2023, 13:37
Московский бизнес увеличил потребление электроэнергии
Ефимов: бизнес Москвы увеличил энергопотребление на 2%
За первый квартал 2023 года коммерческий сектор Москвы нарастил объем потребления электроэнергии до восьми с лишним миллиарда киловатт-часов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил два процента. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил заместитель руководителя города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Лидером по темпам роста энергопотребления стало строительство. Это связано с высокими объемами ввода нового жилья и выполненных строительных работ в столице.
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«Количество электроэнергии, которую потребляют производители, является важным косвенным индикатором экономической активности коммерческого сектора. Тенденция роста сохраняется в Москве с 2021 года», — подчеркнул Ефимов.
Также чиновник отметил, что промышленные предприятия столицы с начала года израсходовали почти полтора миллиарда киловатт-часов. Рост энергопотребления в этом секторе составил 1,5%.
Ранее экономист не увидел предпосылок к росту инфляции в России.
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