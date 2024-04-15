Общество 15 апреля 2024, 14:57 Московский аукционный дом: акварель «Со службы» Ольги Романовой ушла с молотка за 7 млн рублей

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Акварельная работа «Со службы» Ольги Романовой ушла с молотка за семь миллионов рублей. Об этом написало РИА «Новости», ссылаясь на данные Московского аукционного дома.

Всего выручка за работы великой княгини составила 60 миллионов рублей. В аукционном доме рассказали, что многие картины, написанные Романовой, еще при ее жизни ушли в руки частных коллекционеров, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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На аукционе также были представлены автографы императоров, портреты монархов, кисти художников и старинные иконы.