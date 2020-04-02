Московских водителей призвали дезинфицировать свои машины

Даже личные автомобили, в которые никто, кроме владельца и членов его семьи, не садится, необходимо дезинфицировать на фоне пандемии. К этому призвал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

ЦОДД разместил на своей странице в Twitter видеоинструкцию, как обрабатывать свою машину. Сначала влажными салфетками нужно протереть все ручки и нижнюю часть крышки багажника, за которую обычно берутся руками, чтобы его открыть.

Ручки дверей в салоне тоже стоит протереть салфетками. Продезинфицировать стоит руль, ручку рычага переключения скоростей и магнитолу. После этого стоит обработать руки антисептиком.

Ранее в Московском метрополитене рассказали о ежедневной дезинфекции не только поездов, турникетов и билетных автоматов, но и тоннелей.

О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. Инфекция появилась в Китае три месяца назад и почти сразу вырвалась на свободу. Власти многих регионов России ввели режим строгой изоляции. Людям запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Российские медики зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве. От COVID-19 уже умерли 27 человек.