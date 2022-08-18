Московских водителей предупредили о плохой видимости из-за смога

Водителям Москвы следует быть внимательными на дорогах из-за смога. Об этом «360» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Столичные метеостанции на данный момент фиксируют ухудшение видимости, связанное со смогом. Сказываются эхом пожары в Рязанской области. Видимость ухудшилась до четырех километров в центре Москвы», — отметил Тишковец.

Он обратил внимание, что вынос загрязненного воздуха происходит с юго-восточного направления. Все продукты горения из Рязанской области находятся в нижнем слое атмосферы. Ветер доносит их в столичный регион за несколько часов.

Сухая и жаркая погода, которая установилась в Москве, ухудшает ситуацию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» напомнил основные рекомендации, как минимизировать последствия смога для здоровья. Он посоветовал москвичам пить больше чистой воды, по возможности держать окна закрытыми, чаще делать влажную уборку помещения, увлажнять воздух и ограничить время пребывания на улице.

По прогнозу, смог задержится в столице еще на ближайшие 36-48 часов.