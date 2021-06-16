Московских тиктокеров заподозрили в оскорблении чувств верующих. Видео

Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Поводом стал очередной ролик тиктокеров, в котором они использовали иконы.

Молодые люди решили снять видео днем 11 июня возле дома по Нагорному бульвару, уточнили в пресс-службе СК РФ по городу. Двое парней при этом якобы выпивали, а ярок накрашенная девушка стояла на коленях рядом с иконами.

«Группа лиц, находясь вблизи жилого дома, <…> преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — подчеркнули в ведомстве.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до года.

К молодежи, судя по появившимся в Сети кадрам, подошел мужчина. Он поинтересовался, какое значение для авторов ролика имеет священное изображение.

«Мы не верим в бога, для нас это картинка», — заявили присутствовавшие при съемках девушки. Они выругались на сделавшего им замечание прохожего, за что одна из них получила от мужчины пощечину.

После случившегося одна из участниц съемок написала в Instagram, что вместе с друзьями устроила фотосессию о проблеме домашнего насилия.

«Ни о каком оскорблении чувств верующих речи и не шло. Иконы <…> нужны для формирования образа „типичной“ русской семьи», — заявила девушка.

Она добавила, что на место потасовки взывали полицию. Молодые люди написали на мужчину заявление и не собираются его забирать.