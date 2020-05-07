Московских школьников лишили домашней работы и оценок с 18 мая

Учебный год для московских школьников завершится уже 18 мая. Речь идет об учащихся с первого по восьмой классы, а также десятиклассниках. До лета они продолжат повторять пройденное в режиме свободного посещения.

Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе сказано что итоговые оценки за текущий учебный год школьникам этих классов выставят не позднее 15 мая.

С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет Указ мэра Москвы.

Ученики девятых и одиннадцатых классов, которым в этом году предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, продолжать дистанционное обучение до 31 мая. Никакой информации о том, как и когда они будут сдавать экзамены, пока нет. В документе сказано, что эти сведения появятся дополнительно после решения Министерства просвещения страны.

Несмотря на раннее завершение дистанционного обучения для учеников начальных классов, в школах продолжат работать малые дежурные группы — до 31 мая. Туда принимают детей тех родителей, которые продолжают работать в режиме самоизоляции и не могут оставить ребенка дома.

Сергей Собянин подписал указ, который продлил введенные ранее ограничения до 31 мая. Речь идет в том числе и о режиме самоизоляции для жителей столицы. Однако некоторые послабления запретов, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом в стране, начнут действовать уже с 12 мая. Речь идет о возобновлении работы предприятий и строек.

С 12 мая Москва вслед за Подмосковьем вводит масочный режим. За отсутствие этого средства защиты жителей столицы ждет штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.