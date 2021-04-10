Московских пожарных обязали экономить топливо, написали СМИ. В МЧС рассказали подробности

Начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов разослал подчиненным факсограмму, в которой призвал экономить топливо из-за того, что контракт на его поставку ожидается не ранее 19 апреля. Документ опубликовал Mash. В главке заверили РИА «Новости», что экономия не повлияет на пожарные выезды.

В телефонограмме Желтов предлагает с 3 апреля временно приостановить проведение пожарно-тактических учений (ПТУ) и исполнение пожарно-тактических задач (ПТЗ).

Также Желтов пишет о переносе запланированных учений на конец апреля. А проверять источники, из которых можно взять воду для тушения, приказано после возвращения с выездов.

По данным Mash, пожарных также «обязали не ездить на вызовы вхолостую и обходиться минимальным количеством машин на пожаре».

«Лишний раз стараются вообще не подрываться, огонь тушат минимальным количеством экипажей», — утверждает сетевое издание.

В столичном главке МЧС опровергли последние два пункта.

«Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа», — сказали РИА «Новости» в ведомстве.

«Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов», — подчеркнули в главке.

Там добавили, что на третью декаду апреля сдвинуты только занятия в теплодымокамере. Эти учения перенесли максимум на две недели.