Санкции уронили цены и спрос на съем дорогих московских квартир

Число съемных квартир премиум-сегмента в Москве с начала марта выросло на четверть, но при этом число интересующихся таких жильем арендаторов снизилось на 20%. В нынешних условиях владельцы начали предлагать скидки от 10 до 30% потенциальным квартиросъемщикам. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на материалы агентства Apple Real Estate.

Причиной сильных изменений на рынке стали санкции, уход иностранных компаний и отъезд владельцев дорогих квартир за границу. В результате количество предложений выросло, но число потенциальных арендаторов сильно упало.

По данным риелторов, в настоящее время 90% спроса на дорогие московские квартиры формируют россияне. Остальная доля приходится на приезжих из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«В перспективе мы ожидаем постепенное замещение иностранного спроса — американские и европейские компании ушли, придет бизнес из государств, не поддерживающих санкции в отношении России. Соответственно, будут новые корпоративные и индивидуальные наниматели», — спрогнозировали специалисты.

Эксперты дали советы владельцам квартир пересмотреть стоимость аренды для потенциальных клиентов, предлагать скидки и снизить ограничения в условиях высокой конкуренции на рынке.