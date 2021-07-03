Московских курьеров на велосипедах захотели обязать сдавать экзамены на знание ПДД

Госавтоинспекция Москвы предложит на законодательном уровне обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Александр Быков.

Об этом он сказал с эфире телеканала «Россия 24». Быков уточнил, что, по статистике, курьеры на велосипедах в Москве очень часто нарушают правила дорожного движения. Кроме того, они нередко попадают в различные ДТП.

«Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах», — отметил он.

В Госавтоинспекции считают, что обязательный экзамен на знание ПДД для курьеров позволит уменьшить число дорожных происшествий с их участием.

Ранее стало известно, что ГИБДД занимается разработкой новой информационной системы для камер на дорогах. Она научит технику автоматически определять злостных нарушителей ПДД, а также вычислять угнанные машины, считывая сразу весь поток автомобилей.

С помощью такой системы камеры будут замечать водителей, которые много раз нарушали ПДД, а сотрудники ГИБДД станут их останавливать для проверок. Планируется, что работы над созданием новой технологии завершат до конца этого года.