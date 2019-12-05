Московских автомобилистов будут штрафовать за парковку на местах спецтехники

Столичным автомобилистам грозят новые штрафы. В центре Москвы с 5 декабря будут наказывать за случаи нелегальной парковки на газонах и площадках для пожарной спецтехники.

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» начнет работать в восьми столичных дворах Центрального административного округа столицы, рассказала РИА «Новости» глава пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

Пилотный проект запустил департамент транспорта Москвы при участии префектуры ЦАО и Управления по ЦАО ГУ МЧС.

«Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории», — подчеркнула Писарь.

От жителей столицы, по ее словам, поступают жалобы на неправильно припаркованные автомобили. Они стоят во дворах, мешая не только проезду машин экстренных служб, но и проходу людей. Причем запрещающие знаки не являются помехой для такой парковки.

Проект, уточнили в ЦОДД, запустят в тех дворах, где нарушений больше всего. Благодаря нововведению безопасность пешеходов и детей планируют повысить, а ситуации, когда легковые авто перекрывают проезд скорым или пожарным, — исключить.

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С 5 декабря «Помощник Москвы» будет работать на улицах Марксистской, Стройковской, Александра Солженицына, 4-й Тверской-Ямской, Чаянова, Бутырском Валу и во Вадковском и Вспольном переулках.

Программно-аппаратный комплекс будет фиксировать нарушения автоматически — на основе геолокации и заранее размеченных на карте зон. Камера при этом должна находиться в стационарном положении.

За неправильную парковку придется заплатить три тысячи рублей.

Сейчас «Помощником Москвы» пользуются уже свыше 460 тысяч жителей столицы. В ЦОДД заметили, что благодаря им число нарушений ПДД в городе снизилось на 9% с конца 2018 года.