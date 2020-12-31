Московские ЗАГСы подготовили праздничные церемонии 31 декабря

В последний день 2020 года московские ЗАГСы проведут праздничные церемонии бракосочетания. Всего 31 декабря в столице поженятся более 150 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В частности, во Дворце бракосочетания № 1 во время регистрации брака прозвучат новогодние хиты. В зале торжественных церемоний пары будет встречать Марш Мендельсона, традиционная лирическая музыка, звучащая во время поздравления гостей, сменится на известные композиции, передает газета «Известия».

В Шипиловском отделе ЗАГС молодоженам подготовили в качестве поздравлений композиции из мандаринов. Во Дворце бракосочетания № 5 парам вручат елочные игрушки, а во Дворце бракосочетания № 3 можно будет выбрать себе сладкий подарок с новогодними поздравлениями.

В Мещанском отделе ЗАГС при оформлении и проверке документов жениха и невесту поздравит Дед Мороз и вручит небольшие подарки. Во Дворце бракосочетания в Коломенском молодожены смогут поиграть в праздничные фанты, а в Кутузовском отделе ЗАГС молодым предложат выбрать елочную игрушку и написать себе поздравление.