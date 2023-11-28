Общество 28 ноября 2023, 16:49 Московские водители нарушили правила перевозки детей свыше 49 тысяч раз с начала года Водители в Москве 49 331 раз нарушили правила перевозки детей с начала года РИА «Новости»

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За 10 месяцев этого года в Москве зарегистрировали более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

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Москвичам напомнили, что детей до 12 лет необходимо пристегивать с помощью специального детского удерживающего устройства, адаптированного под их возраст, вес и рост. Более взрослые пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.

Будучи за рулем, родителям стоит выбирать крайние полосы движения, так как скорость там обычно ниже, что, в случае аварийной ситуации сможет снизить риск травматизма.

Госавтоинспекция призвала водителей всегда помнить о безопасности детей в автомобиле и строго соблюдать установленные правила и нормы.

Ранее выяснилось, что среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе.