Общество 02 февраля 2023, 14:33 Московские власти взяли в разработку более 150 проектов развития территории

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В Москве продолжается работа над комплексным развитием территорий и застройкой старых заброшенных территорий и промзон. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

В настоящее время в работе на разных стадиях более 150 различных проектов общей площадью более двух тысяч гектаров. В планах как промышленная и общественно-деловая застройка, так и жилые дома общим потенциалом 35 миллионов квадратных метров.

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Благодаря комплексной застройке территорий в Москве появится 45 новых спортивных объектов, 78 школ и детсадов, 13 медицинских учреждений. Кроме того, озеленят около 320 гектаров земли.