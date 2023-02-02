02 февраля 2023, 14:33
Московские власти взяли в разработку более 150 проектов развития территории
В Москве продолжается работа над комплексным развитием территорий и застройкой старых заброшенных территорий и промзон. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
В настоящее время в работе на разных стадиях более 150 различных проектов общей площадью более двух тысяч гектаров. В планах как промышленная и общественно-деловая застройка, так и жилые дома общим потенциалом 35 миллионов квадратных метров.
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Благодаря комплексной застройке территорий в Москве появится 45 новых спортивных объектов, 78 школ и детсадов, 13 медицинских учреждений. Кроме того, озеленят около 320 гектаров земли.
Благоустройство
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