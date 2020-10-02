Московские власти уточнили, кого коснется переход на удаленку

С 5 октября в Москве на удаленную работу переведут часть офисных работников. Сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий это коснется только в том случае, если в их присутствии на рабочем месте нет необходимости.

Столичные власти заявили об обязательном переходе на дистанционную работу минимум 30% работающих горожан. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов объяснил РИА «Новости», о ком именно идет речь в указе Сергея Собянина.

«Именно об офисных работниках», — подчеркнул он.

Ефимов напомнил, что удаленка на некоторых предприятиях — промышленных, торговых и сервисных — в принципе невозможна. Особенно там, где есть непрерывный производственный цикл и человек должен присутствовать на рабочем месте.

«Конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», — пояснил заммэра.

При этом московские власти советуют постепенно переводить на дистанционный режим занятости до половины офисных сотрудников.

«Для тех предприятий <…> мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — подчеркнул Ефимов.

Столичная промышленность, заметил он, не должна пострадать от вводимых ограничений.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Ситуацию с коронавирусом в городе он оценил словами «на грани» и «критична».