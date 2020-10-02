Московские власти уточнили, кого коснется переход на удаленку
Столичные власти заявили об обязательном переходе на дистанционную работу минимум 30% работающих горожан. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов объяснил РИА «Новости», о ком именно идет речь в указе Сергея Собянина.
«Именно об офисных работниках», — подчеркнул он.
Ефимов напомнил, что удаленка на некоторых предприятиях — промышленных, торговых и сервисных — в принципе невозможна. Особенно там, где есть непрерывный производственный цикл и человек должен присутствовать на рабочем месте.
«Конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», — пояснил заммэра.
При этом московские власти советуют постепенно переводить на дистанционный режим занятости до половины офисных сотрудников.
«Для тех предприятий <…> мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — подчеркнул Ефимов.
Столичная промышленность, заметил он, не должна пострадать от вводимых ограничений.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Ситуацию с коронавирусом в городе он оценил словами «на грани» и «критична».