Московские власти рассказали про работу крематориев

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость подключать крематории из других регионов, чиновник сообщил, что и городские учреждения могут выдержать любую нагрузку,

У нас совершенно спокойный поток, и нет никаких проблем, у нас большие мощности, и нет никаких вопросов. Алексей Немерюк глава департамента торговли и услуг Москвы

Ранее «МБХ медиа» сообщило, что крематории в Туле и Нижнем Новгороде отказываются принимать умерших из Москвы, у которых был диагностирован коронавирус.

В тульском крематории заявили изданию, что руководство запретило возить тела из других регионов. В нижегородском уточнили, что готовы принимать умерших с коронавирусом после «предварительного предупреждения».

Столичные ритуальные компании часто кремируют тела в регионах, чтобы сэкономить, рассказал изданию глава компании «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов. По его данным, в Туле кремация стоит от 10 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — от 12 тысяч, в Москве — от 22 тысяч рублей.