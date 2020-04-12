    12 апреля 2020, 00:37

    Московские власти рассказали про работу крематориев

    Кирилл Фролов

    Крематории Москвы справляются с нагрузкой, вопросов к их работе нет. Об этом РИА «Новости» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
    Московские власти рассказали про работу крематориев

    Отвечая на вопрос, есть ли необходимость подключать крематории из других регионов, чиновник сообщил, что и городские учреждения могут выдержать любую нагрузку,

    У нас совершенно спокойный поток, и нет никаких проблем, у нас большие мощности, и нет никаких вопросов.

    Алексей Немерюкглава департамента торговли и услуг Москвы

    Ранее «МБХ медиа» сообщило, что крематории в Туле и Нижнем Новгороде отказываются принимать умерших из Москвы, у которых был диагностирован коронавирус.

    В тульском крематории заявили изданию, что руководство запретило возить тела из других регионов. В нижегородском уточнили, что готовы принимать умерших с коронавирусом после «предварительного предупреждения».

    Столичные ритуальные компании часто кремируют тела в регионах, чтобы сэкономить, рассказал изданию глава компании «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов. По его данным, в Туле кремация стоит от 10 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — от 12 тысяч, в Москве — от 22 тысяч рублей.