Московские власти пообещали пока не вводить пропускной режим

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что на данный момент власти не намерены вводить пропускной режим в столице. По его словам, должно хватить существующих ограничительных мер.

«Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно», — передает ТАСС слова Данчикова.

По его мнению, хоть мер безопасности введено предостаточно для избежания нового пропускного режима, все они не будут иметь значения, если горожане не отнесутся к этому ответственно. Все требования должны строго соблюдаться, добавил он.

Данчиков призвал москвичей носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Пожилым же не нужно выходить из дома без особой необходимости. Он также напомнил требования властей о переводе 30% сотрудников на удаленку и о продлении школьных каникул.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России свыше 246 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса, передает газета «Известия».