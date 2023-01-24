Общество 24 января 2023, 17:17 Московские власти подвели итоги по благоустройству города за 2022 год

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Под председательством мэра Москвы Сергея Собянина состоялось заседание президиума правительства столицы, на котором прошло обсуждение итогов 2022 года и задач на 2023 года, стоящих перед комплексом городского хозяйства. Об этом сообщило ИА НСН.

В нынешнем году столичные власти намерены привести в порядок 74 парковые территории. В рамках программы «Мой район» намечены работы по благоустройству на 65 окружных объектах и парковых территориях, общая площадь которых составляет порядка 693 гектаров.

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В 2022 году благоустроили 2593 двора и отремонтировали 14 359 подъездов. В 2023 году поставлена задача провести комплексные работы более чем в 1,6 тысячи дворах и примерно в 14 тысячах подъездов.

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