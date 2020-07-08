Московские власти отреагировали на сообщения о продаже доступа к городским камерам

«Доступ к данным ЕЦХД имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», — сообщили в пресс-службе московского департамента информационных технологий.

Все данные с камер хранятся в Едином центре хранения и обработки данных Москвы. В департаменте также рассказали, что их сотрудники проводят постоянный мониторинг подобных объявлений. Вся информация о таких сообщениях передается органам на проверку.

В пресс-службе рассказали, что система видеоаналитики всегда используется с соблюдением всех законов. Кроме этого, у департамента есть правовые основания для работы по обеспечению безопасности жителей города Москвы. Часто система видеаналитики используют во время больших мероприятий, например, новогодних праздников. Благодаря этой системе полиция смогла задержать 34 человека из списка федерального розыска.