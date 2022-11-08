Московские власти определились со сроками строительства спорткомплекса для волейбольной школы «Ника» | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:05 Московские власти определились со сроками строительства спорткомплекса для волейбольной школы «Ника»

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, когда планируется возвести спортивный комплекс для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника». Чиновника процитировало ИА НСН.

«До конца текущего года планируем возвести все внутренние стены и перегородки, и выполнить большую часть отделочных работ», — обратил внимание Загрутдинов.

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По его словам, готовность спорткомплекса составляет около 60%. Уточняется, что площадь объекта превысит семь с половиной тысяч «квадратов». В спортивном комплексе разместят бассейн, тренажерный зал, трибуны на 300 человек и зал для волейбола на три площадки.

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