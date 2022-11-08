Московские власти определились со сроками строительства спорткомплекса для волейбольной школы «Ника» | 360°

08 ноября 2022, 11:05
Московские власти определились со сроками строительства спорткомплекса для волейбольной школы «Ника»
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, когда планируется возвести спортивный комплекс для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника». Чиновника процитировало ИА НСН.
«До конца текущего года планируем возвести все внутренние стены и перегородки, и выполнить большую часть отделочных работ», — обратил внимание Загрутдинов.
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По его словам, готовность спорткомплекса составляет около 60%. Уточняется, что площадь объекта превысит семь с половиной тысяч «квадратов». В спортивном комплексе разместят бассейн, тренажерный зал, трибуны на 300 человек и зал для волейбола на три площадки.
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Москва 2022
Строительство
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