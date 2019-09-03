Московские власти ограничат продажу спиртного в дни празднования 872-летия города
В дни празднования 872-летия Москвы, седьмого и восьмого сентября, в столице будет ограничена продажа спиртных напитков. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
По данным ИА Nation News, около мест проведения торжественных мероприятий нельзя буде приобрести не только алкоголь, но также и соки с газировкой в стеклянных тарах.
Пьяных людей и граждан с пиротехническими изделиями и колюще-режущими предметами не допустят на праздничные площадки.
Ограничения коснутся центральных локаций столицы. Речь идет о Трубной площади, Цветном бульваре, проспекте Академика Сахарова, Волхонке, а также о Моховой и Тверской улицах.