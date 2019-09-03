Московские власти ограничат продажу спиртного в дни празднования 872-летия города

По данным ИА Nation News, около мест проведения торжественных мероприятий нельзя буде приобрести не только алкоголь, но также и соки с газировкой в стеклянных тарах.

Пьяных людей и граждан с пиротехническими изделиями и колюще-режущими предметами не допустят на праздничные площадки.

Ограничения коснутся центральных локаций столицы. Речь идет о Трубной площади, Цветном бульваре, проспекте Академика Сахарова, Волхонке, а также о Моховой и Тверской улицах.