Московские власти обсудят с бизнесом антиковидные зоны в ресторанах

Власти Москвы планируют в ближайшее время обсудить с бизнесом организацию антиковидных зон в ресторанах. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Предложение уже звучало. <…> Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, хватит ли у них сил» — процитировал его «Интерфакс».

С предложением сделать в ресторанах свободные от ковида зоны в конце мая выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Делайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он на встрече с представителями бизнеса.

Бизнесмены тогда попросили мэра сначала проводить профилактику и предупреждать, а уже потом штрафовать за нарушение ковидных ограничений. Собянин пообещал, что обсудит этот вопрос с профильными ведомствами.

В начале июня заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что детально вопрос об антиковидных зонах не прорабатывался и соответствующего решения еще нет.

«Мы такой вопрос глубоко не прорабатывали. Как идея, действительно, может быть. Но, соответственно, решений никаких нет на этот счет, как и обсуждений глубоких», — сказал он.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщал, что рестораторы в Москве не планируют организовывать такие зоны. Но некоторые предприниматели практикуют скидки для вакцинировавшихся граждан.

Сегодня стало известно о возможном закрытии ресторана Gucci Shop & Bar из-за нарушения карантинных мер. Посетители не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски и перчатки.