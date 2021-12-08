Московские власти обещали помочь семье погибшего работника МФЦ
Собянин пообещал помощь семье погибшего работника МФЦ
Семье погибшего работника МФЦ московские власти окажут поддержку. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Сергей Собянин посетил НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 8 декабря, где находятся пострадавшие от действий московского стрелка. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти сотрудника МФЦ.
Также Сергей Собянин рассказал о помощи семье погибшего сотрудница МФЦ.
«У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Стрельба в МФЦ «Рязанский» в Москве произошла 7 декабря. Мужчина убил двух человек, еще несколько ранены. Подозреваемого задержали. Стрелявшим оказался 45-летний бывший военный Сергей Глазов, его обезвредили и передали полицейским. Стрелок открыл огонь из травматического оружия, переделанного в боевое. Два человека погибли на месте, еще четверо пострадали. Получивших ранения, в том числе 10-летнюю девочку, госпитализировали.