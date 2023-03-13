Общество 13 марта 2023, 18:37 Московские власти намерены благоустроить Цветной бульвар

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в ближайшем будущем на территории Цветного бульвара проведут работы по благоустройству. Об этом сообщило utro.ru.

Городские власти намерены благоустроить площадь перед выходом из станции метро «Цветной бульвар» и территорию около «старого» московского цирка Юрия Никулина. Планируется установить энергосберегающие фонари, новые лавочки, поменять покрытие пешеходной зоны, а общественные туалеты перенести в удобное и менее заметное место.

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«Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию. <…> В результате Цветной бульвар вновь предстанет во всей своей красе», — добавил градончальник.

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