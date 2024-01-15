Общество 15 января 2024, 12:27 Московские ученые создали модель лица человека для обучения врачей Модель лица для обучения дерматологов и УЗИ-специалистов создали в Москве Freepik

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Московские ученые создали фантом лица человека — первую российскую модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Теперь с его помощью врачи разных компетенций смогут отрабатывать техники инъекций и проводить исследования. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев рассказал, что эстетическая медицина под ультразвуковым контролем широко распространена во всем мире. Она увеличивает безопасность процедур для пациента. Кроме того, инъекционные методики позволяют решать ряд косметологических и медицинских проблем разного характера.

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«Благодаря созданному московскими учеными фантому лица специалист имеет возможность отрабатывать навыки данных манипуляций на тренажере, сопровождая их визуализацией анатомических структур. Выглядит это так: врач видит, куда проникает игла, и только потом делает инъекцию», — объяснил Васильев.

Разработка появилась благодаря специалистам из Центра диагностики и телемедицины. В фантоме учли строение черепа, наличие слюнной железы, сосудов и кожи, которая на многих участках представлена разной плотности. Тренажер можно использовать многократно для отработки навыков.

Врач ультразвуковой диагностики городской клинической больницы имени С. П. Боткина Всеволод Лыхин дополнил, что модель представляет собой голову реалистичных размеров с силиконовой кожей. В ней соблюдены все анатомические особенности.

Помимо этого, он отметил, что тренажер отлично подойдет для повышения навыков и знаний при прохождении сертификации и аккредитации среди медицинского персонала. Дерматологи и специалисты ультразвуковой диагностики смогут воспользоваться им для расширения спектра исследований.

Ранее ученые из Москвы выпустили первое пособие по разработке и тестированию ИИ в медицине.