Московские учащиеся «Роснефть-классов» получат новые знания в летней проектной школе

В Москве на базе университетской гимназии МГУ проходит летняя проектная школа для учащихся «Роснефть-классов». Будущих нефтяников ждут две недели лекций, экскурсий, мастер-классов и тренингов. Уже сейчас они узнали, что такое полимеры и как использовать их в нефтегазовой отрасли, и познакомились с техникой для изучения белых медведей.

«Роснефть-классы» — образовательный проект компании, реализуемый более чем в 20 регионах России.

Гендиректор ООО «РН-ЦИР» Константин Рудяк отметил, что обучение ребят в этой сфере — «не дань какой-то моде»: через десяток лет именно они будут работать в нашей промышленности.

«Поэтому мы очень серьзно относимся и к тому, чтобы рассказать, что мы делаем, чтобы заинтересовать. И чтобы они что-то поняли для себя, что-то выбрали», — добавил Рудяк.

«Был „вау-эффект!“, когда нам говорили про катализаторы. То есть у нас сейчас дошли технологии до такого масштаба, что достаточно всего лишь нескольких грамм для того, чтобы переработать количество нефтепродукта массой в несколько тонн!» — восхитился десятиклассник Дмитрий Кайтанджян.

С поведением и привычками белого медведя учащихся познакомили в лектории арктического центра. Результаты экспедиций «Роснефти» позволяют сохранить баланс экосистем.

«Я очень благодарна компании „Роснефть“, которая предоставляет такую возможность. Потому что само нахождение здесь, обучение у преподавателей МГУ помогает подготовиться к ЕГЭ, углубить знания по ряду предметов и в целом улучшить разные стороны своей личности», — отметила ученица 11-го класса Дарья Загорнова.

После занятий школьникам предстоит представить и защитить собственные проекты. «Летняя школа» завершится 31 июля.