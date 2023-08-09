Общество 09 августа 2023, 09:40 Московские центры ЭКО и реабилитации присоединились к благотворительному сервису Четыре новых социальных центра Москвы присоединились к благотворительному сервису Сайт мэра и правительства Москвы

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Четыре новые организации присоединились к благотворительному сервису на портале mos.ru. Среди их числа фонды: «Свет в руках», «СПИД. Центр», «ВБлагодарность» и «Виктория». Пользователи смогут помочь им в реализации их социальных проектов, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Благотворительный сервис на mos.ru открывает новые возможности для социальных организаций столицы. Он помогает НКО реализовать полезные для москвичей проекты и делать жизнь в городе лучше. Мы стараемся, со своей стороны, отвечать на запросы тех, кому нужна помощь, поддерживаем некоммерческие организации», — сказала она.

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Фонды помогут родителям с проблемой в области репродуктивной функции, больным ВИЧ, медработникам с тяжелыми заболеваниями и реабилитацией, а также детям-сиротам. На сервисе можно подключить автоматический платеж для пожертвований, а также организовать свой личный сбор и привлечь единомышленников. Сделать это можно на официальном сайте благотворительности.

Ранее сообщили, что москвичи с инвалидностью создали более 50 тысяч подарков для социального маркетплейса.