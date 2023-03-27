Общество 27 марта 2023, 16:02 Московские триумфальные ворота в Петербурге отреставрируют до конца 2024 года

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Московские триумфальные ворота в Петербурге готовят к началу реставрации, последние дни их одевают в леса. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Решение о реставрации приняли еще четыре года назад, тогда же, в 2019 году, разработали проект обновления. Он предусматривает демонтаж скульптур, букв, знаков, боковых навесных плит стилобата. Их реставрацию проведут в мастерских.

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«В ближайшее время начнется демонтаж декора памятника, который будет отреставрирован в условиях мастерской. К основным реставрационным работам специалисты приступят как только в Петербурге установится положительная температура воздуха, ориентировочно это апрель–май», — отметили в Государственном музее городской скульптуры.

Тем временем приведут в порядок и основную конструкцию Московских триумфальных ворот. Планируется очистить поверхность монумента от загрязнений, краски, коррозийных следов и отремонтировать кровлю. Кроме того, организуют водоотвод от памятника по завершению всех работ. Реставрацию завершат до конца 2024 года.

Напомним, Московские триумфальные ворота находятся на площади Московские Ворота в Петербурге. Они посвящены победам русских войск в русско-персидской войне 1826–1828 годов, русско-турецкой войне 1828–1829 годов и подавлению Польского восстания в 1830–1831 годах.

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